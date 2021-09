Der 36 Jahre alte Cottbuser belegte zum Auftakt der Titelkämpfe in Flandern am Sonntag den sechsten Rang, sein Rückstand auf Weltmeister Filippo Ganna aus Italien betrug 1:17 Minuten. Martin hatte vor dem 43,3 Kilometer langen Zeitfahren von Knokke-Heist nach Brügge mitteilen lassen, dass er seine Karriere unmittelbar nach der WM beenden wird. Sein letztes Rennen wird am Mittwoch die Mixed-Staffel.