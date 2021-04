In jüngster Zeit flogen dem Straßenradsport die Talente aus anderen Sportarten nur so zu. Skispringer Primoz Roglic kam bis aufs Podest der Tour de France. Fußballer Remco Evenepoel sammelte bei seinen bisherigen zwei Rennsaisons zahlreiche Gesamtsiege bei kleineren Rundfahrten, bis ihn ein schwerer Sturz ausbremste. Beim Giro d'Italia gilt er wieder als einer der Favoriten. Die einstigen Geländefahrer Wout van Aert und Mathieu van der Poel sind ohnehin längst Stars der Asphaltszene.

Ab Montag (19.04.2021) legt der Rennstall Bora hansgrohe nach. Er schickt den bayrischen Skibergsteiger Anton "Toni" Palzer bei der Tour of the Alps an den Start.

Vom Vizeweltmeister zum Neoprofi

Palzer wurde im März noch Vizeweltmeister im Skibergsteigen. "Dafür habe ich vormittags auf Skiern trainiert und nachmittags bin ich für das Radsporttraining auf die Rolle gegangen", schilderte Palzer beim ersten Medientermin mit seinem neuen Arbeitgeber den Alltag als Umsteiger. Mehr als ein Dutzend WM-Medaillen von den Nachwuchskategorien bis zu den Männern hat Palzer in seiner Skibergsteigerkarriere bisher gewonnen.

Seine neue Laufbahn startet er voller Enthusiasmus. " Es ist ein großer Schritt für mich. Aber Radsport war schon länger ein Traum von mir ", erzählt er.

Rennstallchef Ralph Denk hatte Palzer schon seit etwa sechs Jahren auf dem Schirm, gestand er der Sportschau: " Skibergsteigen ist bei uns in der Gegend ein sehr beliebter Sport, nicht nur als Elitesport, sondern auch in der Freizeit. Bis in die Nacht sieht man Menschen mit Stirnlampen in die Berge gehen. Toni Palzer wohnt nur eine Dreiviertelstunde von mir entfernt. Er ist einer der Besten in seinem Sport und da wurde ich schon früh auf ihn aufmerksam. "

Erste Kontaktaufnahme vor drei Jahren

Ralph Denk lud Palzer zu einem Probetraining ein, aber die erste Kontaktaufnahme blieb noch ohne Resonanz. Als Palzer im letzten Jahr aber den Trainer Helmut Dollinger anheuerte, wurde es konkret. Denn Dollinger ist hauptamtlich Trainer bei Bora hansgrohe. " Helmut Dollinger fragte mich an, ob ich ihm als Nebentätigkeit erlauben würde, Palzer zu trainieren. Ich gab mein Einverständnis und sagte ihm auch: 'Schau dir mal seine Ausdauerwerte an. Vielleicht ist er für uns interessant '", blickt Denk zurück.

Bessere Leistungsdaten als Rundfahrttalent Lennard Kämna

Genaue Leistungsdaten will Denk nicht nennen. Er bestätigt aber, dass sie über denen des größten Rundfahrttalents im Rennstall, Lennard Kämna, liegen. " Freilich muss er diese Werte erst auf die Straße bringen ", schränkt Denk ein - und zitiert einen Ausspruch Palzers: " Toni hat mal gesagt, und ich finde den Spruch gut: 'Leistungswerte sind wie ein Bikini. Sie zeigen viel, sie verbergen aber auch einiges. '"

Für Palzers Erstauftritt nicht im Bikini, aber doch im Renndress von Bora hansgrohe, bleibt Denk vorsichtig. " Wir sind schon zufrieden, wenn er die Rundfahrt zu Ende fährt. "

Denn der Umsteiger muss ja erst den Radsport richtig lernen. " Er hat doch alle Nachwuchsklassen übersprungen, all die Basics nicht gelernt wie das Flaschen Annehmen, das Anziehen einer Regenjacke in der Abfahrt, das Windschattenfahren im Fahrzeugkonvoi nach einem Defekt, das Bestimmen des richtigen Zeitpunkts fürs Pinkeln ", meint Denk.

Vieles habe ihm das Team inzwischen beigebracht. " Sogar den Funk während des Rennens zu hören haben wir geübt ", sagt Denk. Aber manches wird der Neuprofi erst im Rennen selbst lernen können.

Mut hilft

Das sieht auch Palzer so. " Ich kann zwar Fahrrad fahren und die Kollegen sagen mir auch, dass ich das gut mache, aber vieles ist noch neu für mich ", sagte er anlässlich seines ersten Trainingslagers mit dem Team. Ein paar Fähigkeiten und Kenntnisse kann Skibergsteiger Palzer aber auch vom alten Sport in den neuen Karriereabschnitt mitnehmen, meint Teamchef Denk. " Als Skibergsteiger muss man Mut haben. Es geht ja nicht nur mitten durch das Gelände einen Berg hoch. Auch die Abfahrten erfolgen im freien Gelände und nicht auf angelegten Skipisten. Da braucht es viel Mut, wie auch bei den Abfahrten von den Pässen der großen Rundfahrten im Radsport. " Weiterer Vorteil sei das Gefühl für Geschwindigkeit, das Palzer mitbringe.

Palzer bringt Red Bull in den Radsport

Auch für den Rennstall bringt der 29. Profi im Team ein paar Vorteile. Palzers langjähriger Sponsor Red Bull macht den Wechsel in den Radsport mit. Palzer soll sogar mit einem Helm mit dem Logo des österreichischen Brauseherstellers an den Start gehen - sehr ungewöhnlich für den Radsport mit meist einheitlicher Teamkleidung.

" Toni wird weiter von Red Bull unterstützt. Das ist ein sehr interessanter Sponsor. Und wir haben eine Kooperation mit Red Bull beschlossen, wo der Schwerpunkt aber eher in der medialen Verwertung liegt ", sagte Denk. Auch Red Bull bestätigte der Sportschau die Zusammenarbeit. " Anton Palzer ist seit über sechs Jahren geschätzter Teil der Red Bull Athleten-Familie. Wir unterstützen Toni nach seiner erfolgreichen Karriere als Ski-Mountaineer nun dabei, seinen nächsten sportlichen Traum als Mitglied des BORA-hansgrohe Teams im professionellen Rennradsport zu verwirklichen ", teilte ein Sprecher von Red Bull mit.

Geburtsstunde RB Raubling?

Das Auftauchen des Red-Bull-Helms auf dem Kopf von Anton Palzer bei der Tour of the Alps könnte also den Einstieg in ein Großprojekt darstellen. Wird hier so etwas wie RB Raubling geboren - in Anlehnung an das Fußballengagement des Sponsors bei RB Leipzig? Raubling ist der Sitz des Radsportrennstalls.

" Da sind wir noch Lichtjahre von entfernt. Wir haben mit unseren Teamsponsoren Bora und hansgrohe auch langfristige Verträge. Wir nutzen die Plattform jetzt, um Red Bull den Radsport, aus dem sie sich bisher herausgehalten haben, etwas näher zu bringen. Ob ihnen das in der Zukunft als Kommunikationstool gefällt, müssen sie entscheiden ", stellte Denk klar.

Sollte Red Bull tatsächlich stärker einsteigen in den Radsport, könnte das den Auftakt zu weiteren Engagements von Weltfirmen bedeuten. Die waren wegen der Dopingskandale in der Vergangenheit zuletzt äußerst vorsichtig. Offenbar rückt der Radsport auch wegen seines robusten Pandemie-Managments wieder stärker in den Fokus von Investoren.

Stand: 19.04.2021, 10:56