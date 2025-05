Radsport | Giro d’Italia Rückkehrer Egan Bernal mausert sich zum Mitfavoriten Stand: 26.05.2025 13:33 Uhr

Der Kolumbianer gewann bereits 2021 den Giro, sein letzter großer Erfolg vor einem lebensbedrohlichen Unfall. Jetzt scheint er leistungsmäßig wieder da, wo er vor vier Jahren war. Weiterer Vorteil: Eine Operation befreite ihn im letzten Jahr von Rückenschmerzen, die ihn seit seiner Kindheit plagten.

Von Tom Mustroph

Dieser Giro d’Italia liefert verblüffende Bilder. Team Ineos Grenadiers, in der letzten Saison mit nur insgesamt 14 Siegen ins hintere Mittelfeld des Radsports abgerutscht, bereitete schulmäßig Attacken vor. Sie geschahen, ganz als wollte man die frühen Attacken des neuen Dominators Tadej Pogacar kopieren, sogar sehr früh im Rennen.

Vom Monte Grappa am Sonntag waren es noch etwa 100 km bis zum Ziel nach Asiago. Und ein paar Tage vorher, an der Alpe San Pellegrino, dem höchsten Gipfel des Apennin, waren es immerhin noch deren 90. Ineos bildete dort schon den klassischen Bergzug, den man aus den Zeiten des vierfachen Tour de France-Siegers Chris Froome bestens kannte – und der damals für viel Langeweile bei den Grand Tours sorgte. Zak Dempster, sportlicher Leiter bei den Briten, kündigte bei diesem Giro auch mit sarkastischem Lächeln an: „Wir wollen ganz viel schreckliche Langeweile im Gesamtklassement verbreiten.“

Action statt Langeweile

Es geschah natürlich genau das Gegenteil. Ja, Bernals Teamkollegen bereiteten vor. Und der Kapitän vollendete, riss mit einem explosiven Antritt gleich eine Lücke. Das allerdings brachte Bewegung ins bis dahin eher statische Spiel der Klassementfahrer. Es zeigte sich auch, wer gut in Form war: Der Mann in rosa, der Mexikaner Isaac Del Toro etwa, war sofort am Hinterrad des Kolumbianers. Ein paar Meter mehr brauchte der Ecuadorianer Richard Carapaz. Mühsame Nachführarbeit musste der aktuelle Gesamtzweite Simon Yates leisten, aber auch er kam heran.

Wer fehlte, war Primoz Roglic. Der Slowene laboriert noch an seinen Sturzverletzungen. Unklar ist bislang, ob er nach dem Ruhetag überhaupt weitermachen wird. „Wir wollen das Rennen beleben, wir wollen zeigen, dass wir da sind“, begründete Bernal mit fröhlichem Lachen seine Aktion.

Mühsame Rekonvaleszenz

Er ist bei diesem Giro glücklich, endlich wieder Leistungen zeigen zu können. Drei Jahre lang war er mehr oder weniger Patient nach seinem Horrorcrash im Januar 2022. „Er hätte dabei sterben können. Es ist bewundernswert und inspirierend, wie er zurückkam, immer an sich glaubte“, blickte sein sportlicher Leiter Zak Dempster gegenüber der Sportschau auf die letzten Jahre zurück.

Bernal selbst genießt den Moment. „Wisst ihr, es ist das erste Mal, dass ich in meiner Karriere ohne Rückenschmerzen Rennen fahre“, sagte er einer kleinen Traube von Journalisten im Ziel der 15. Etappe im Käseort Asiago. „Das plagte mich schon als Kind. Dank der Operation im letzten Jahr ist das nun vorbei. Es ist die erste Grand Tour überhaupt, die ich ohne Rückenschmerzen bestreite“, strahlte er. Nach drei Jahren, in denen er meist nur im Gruppetto unterwegs war, könne er nun endlich angreifen und seinem Team helfen, meinte er noch.

Neue Philosophie bei Ineos

Bernals gesundheitliches Comeback fällt genau in den Zeitraum, in dem auch sein Team sich umorientiert. Nach dem letzten ungewohnt erfolglosen Jahr wurde viel umgekrempelt beim einstigen Branchenführer. „Die anderen sind uns inzwischen voraus. Wir müssen aufholen. Deshalb haben wir auch unsere Philosophie geändert. Wir wollen attraktiven Radsport betreiben“, sagte Dempster, einer der Neuen in der sportlichen Leitung. Dazu gehören die frühen Attacken.

Auch auf der Schotteretappe in Siena war Ineos aktiv, konnte mit Bernal aber die Früchte der Arbeit nicht einfahren. „Am Ende fehlten etwas die Beine“, gestand der Kolumbianer, der immerhin in den Top 10 ankam, inmitten der ersten Verfolgergruppe vom neuen Gesamtführenden Isaac Del Toro. Vor vier Jahren, bei seinem Giro-Sieg 2021, hatte Bernal die damalige Schotteretappe noch mit einem formidablen Antritt gewonnen.

Dempster sieht ihn inzwischen wieder auf dem Niveau, das er bei seinem Tour de France-Sieg 2019 und dem Giro-Sieg 2021 hatte. „Das zumindest ist das das Feedback der Trainer, das wir kriegen. Im Training produziert er schon länger diese Werte. Im Rennen war das bisher aber noch etwas anderes“, meinte der Australier, der einige Jahre auch beim Vorgängerteam von Red Bull-Bora-hansgrohe, damals noch NetApp-Endura, als Fahrer aktiv war.

Erstmals gelang es Bernal Anfang des Jahres, die Trainingswerte im Wettkampf zu zeigen. Im Februar wurde er Landesmeister im Zeitfahren und im Straßenrennen. Bei der Katalonienrundfahrt – die Primoz Roglic in einem packenden Duell mit Juan Ayuso gewann – wurde er Gesamtsiebter. „Das hat mir Selbstewusstsein verliehen“, blickte er zurück.

Taktik der permanenten Ermüdung

Dass er nun die langen Attacken wagt, sein Team früh zum Angriff zusammenruft, liegt aber nicht nur an der neuen Philosophie des einstigen Langweiler-Rennstalls von den Britischen Inseln. Die Taktik beruht auch auf einer Analyse der Stärken Bernals. „Seine größte Qualität ist die Widerstandskraft gegen Ermüdung. Er ist da auch Del Toro überlegen. Man muss die anderen also ermüden. Und das geht nur über die Zeit“, sagte Dempster der Sportschau. Für die dritte Woche sind weitere frühe Attacken vom Ermüdungskämpfer Bernal zu erwarten. 3:38 Minuten muss er auf Del Toro wettmachen. Einen ersten großen Sieg hat er immerhin schon errungen: Im Kampf gegen die Verletzungen und Rückschläge der letzten drei Jahre.