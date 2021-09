Olympiastarter Maximilian Levy erklärt Rücktritt

Ersthelfer bei Unfall von Kristina Vogel

Auch wenn der 34-Jährige immer wieder aufstand, brachte ihn ein anderer Sturz dem Ende seiner Profisportlerlaufbahn ziemlich nah. Als Olympiasiegerin Kristina Vogel im Sommer 2018 beim Training auf der Bahn in Cottbus schwer verunglückte, war Levy als Erster vor Ort und hielt ihre Hand, bis Rettungskräfte eintrafen. "Dieser Moment wird mich ein Leben lang begleiten. Das nehme ich mit in mein Grab. So ein Erlebnis kann man nicht löschen."

Levy startete nach dem Unfall eine Spendenaktion für Kristina Vogel. In kürzester Zeit kamen so mehr als 100.000 Euro zusammen. Der 34-Jährige war auch außerhalb der Bahn ein Kämpfer, der nie den leichtesten Weg ging. So zum Beispiel im November 2020, als der Bund Deutscher Radfahrer seine Teilnahme an der EM Corona-bedingt absagte.



Doch Levy befand sich in Topform, wollte diese Absage nicht hinnehmen. Deshalb reiste er auf eigene Kosten nach Bulgarien und wurde Doppel-Europameister. Mit tränenerstickter Stimme sprach er danach von "einem Erfolg über den ich mich sehr freue." Denn der Cottbuser wusste, es war eines seiner letzten großen Rennen. "Das so abzuschließen, ist einfach nur toll."

Noch ein paar Rennen aus Spaß

Bis zum Ende des Jahres will Levy hier und da noch ein paar Rennen einfach so aus Spaß fahren. Und dann wird er sich um den Nachwuchs kümmern. Zunächst einmal um seine drei Kinder, die sich freuen, dass der Papa nun häufiger zu Hause ist. Und ab Januar dann auch als Nachwuchstrainer beim Bund Deutscher Radfahrer.

