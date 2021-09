Erneuter WM-Triumph in "freier Rolle" überrascht Alaphilippe

Beflügelt durch die freie Rolle

Alaphilippe ragte dort nicht nur wegen seines WM-Titels noch heraus. Die freie Rolle, die er in der Planung inne hatte, schien ihn über das gewohnte Maß hinaus zu beflügeln. Als Attackereiter hatte er sich schon 2018 in die Herzen der heimischen Fans gefahren. Er belebte die Tour de France jenes Jahres mit einem ganzen Feuerwerk von Angriffen. Lohn waren nicht nur zwei Etappensiege, einer in den Alpen und einer in den Pyrenäen, sondern auch das gepunktete Trikot des Bergkönigs.

Der Musketier hat wieder zugeschlagen. In Flandern, dem Herzland des Radsports, brachte der Franzose mit dem Vintage-Bärtchen die heißen Herzen der heimischen Radsportfans zum Erstarren. Seine Attacke auf dem Stadtkurs der Brauereistadt Löwen erwischte den belgischen Top-Favoriten Wout van Aert auf dem falschen Fuß. Und auch dessen Stellvertreter, der direkt aus Löwen stammende Jasper Stuyven, konnte nicht mehr als den undankbaren vierten Platz holen.

