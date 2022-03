An der Uferpromenade von Lido di Camaiore, dem Startort der Fernfahrt Tirreno-Adriatico, sind die Eingänge mancher Seebäder mit den blau-gelben Farben der Ukraine geschmückt. Mark Padun, dem einzigen ukrainischen Radprofi im Peloton, schallt bei der täglichen Vorstellung der Radprofis jedes Mal ein Sonderbeifall entgegen. Eine komplette Schulklasse rückte in Murlo, Startort der 3. Etappe, mit selbstgemalten Friedenstransparenten an.

Entsetzen und Pragmatismus

Padun selbst will nicht sprechen über den Krieg in seiner Heimat. Aber die russische Invasion ins Nachbarland hat auch die Herzen vieler Radprofis erschüttert. "Es ist so traurig, was dort geschieht" , sagt Caleb Ewan, Sieger der 3. Etappe am Mittwoch (09.03.2022), zur Sportschau. Ein wenig ratlos wirkt der Australier aber auch. "Ich weiß nicht, was man machen kann", meint er.

Das spiegelt ganz gut die Stimmung im Fahrerfeld wieder. Viele sind entsetzt. "Ich verfolge die Nachrichten natürlich. Es bewegt einen. Aber es gehört auch dazu, dass wir hier unseren Job machen", sagt Nikias Arndt von Team DSM. Und das bedeutet für ihn, "mich in den nächsten fünfeinhalb Stunden voll auf das Rennen zu fokussieren" . Das ist Pragmatismus, Flucht in die Arbeit, aber auch die Behauptung von Normalität in nicht normalen Zeiten.

Russisches Team Gazprom-Rusvelo ausgeschlossen

Solidarität vom Toursieger: Der ukrainische Radprofi Mark Padun (l.) und Tadej Pogacar

Der Renndirektor des Tirreno, Mauro Vegni, sieht im Radsport sogar einen Motor für ein normales Miteinander: "Wir waren zu Beginn der Pandemie mit die Ersten, die für einen Neuanfang sorgten. Wir sind jetzt zwar müde von Covid und entsetzt vom Krieg, der alles in den Schatten stellt. Aber wir können auch jetzt wieder Gemeinsamkeiten herstellen."

Gegenwärtig allerdings ist Abgrenzung das Thema. Der Rennstall Gazprom-Rusvelo, ursprünglich eingeladen mit einer Wild Card, wurde vom Weltverband UCI als russischer Rennstall von allen internationalen Sportveranstaltungen ausgeschlossen. "Wir befinden uns hier in einer Linie mit der Politik" , sagt Vegni. Ein kleines Zeichen hat er selbst gesetzt. "Wir hatten viele Anfragen von Teams, die nachrücken wollten. Wir haben uns dann aber entschieden, den Platz freizulassen" , erklärt Vegni, der auch Chef des Giro d’Italia ist. Ein simples Nachrücken wäre wohl auch zuviel der Normalität.

Einberufungsbefehl für ukrainischen Betreuer