Maximilian Schachmann hat hörbar gute Laune. Er befand sich bereits am Donnerstag in Italien und erholte sich von den Strapazen der acht wilden Tage von Paris-Nizza. Das "Rennen zur Sonne" hatte er am letzten Tag gewonnen. Er profitierte dabei von Stürzen seines großen Rivalen Primoz Roglic, gewiss, er war die ganze Rundfahrt über aber der "Beste vom Rest" und auch beim Missgeschick des Slowenen mit seinem Team zur Stelle.

Mit der Wiederholung seines Sieg bei Paris-Nizza hat sich Schachmann endgültig in der Weltspitze etabliert. Entsprechend groß ist auch seine Zuversicht vor dem Start in Mailand. " Ich habe bei mehreren Gelegenheiten gezeigt, dass ich mithalten konnte mit Primoz Roglic. Und der ist ja wahrlich kein Unbekannter mehr ", bezog sich der Berliner auf seine Erfahrungen in Frankreich. Er schränkte aber auch ein: " Ich kann natürlich nicht einschätzen, wie gut die drauf sind, die sich beim Tirreno die Köpfe eingeschlagen haben. "

Die dortige "Prügelgarde" - natürlich nur im metaphorischen Sinne, der Kampf wurde ausschließlich sportlich ausgetragen - bestand aus den Klassikerjägern Wout Van Aert und Mathieu van der Poel sowie dem Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar. Der Slowene lässt die "Classicissima" aus, Van Aert und van der Poel kommen aber nach Mailand. " Ich habe Respekt vor ihnen, aber keine Angst. Das Rennen ist lang, da kann viel passieren ", meinte Schachmann zur Sportschau.

Zum ersten Mal fast 300 Kilometer

Mailand-San Remo 2016

Dass der Berliner nicht die ganz großen Sprüche klopft, liegt neben realistischer Selbsteinschätzung auch daran, dass er zum allerersten Mal an diesem Monument des Radsports teilnimmt. Und auch die Distanz von fast 300 km ist für ihn zumindest im Wettkampfmodus neu. 299 km beträgt die Gesamtdistanz. " Mein längstes Rennen bisher war das Amstel Gold Race mit 265 km plus Neutralisierung ", erzählt er. Und vor den 34 Kilometern, die über seine bisherige Streckenrekordmarke hinausgehen, hat er gehörigen Respekt. " Bei diesen Distanzen zählen die Kilometer hinten doppelt ", meint er.

Gut gerüstet sieht er sich dennoch. Die letzten 100 km, auf denen stets die Entscheidung fällt, hat er sich in diesen Tagen angeschaut. " Erfahrung haben wir genug im Team, mit Peter Sagan, der zwei Mal Zweiter und vier Mal Vierter wurde. Peter weiß, wie man ins Finale kommt. Aber auch Macej Bodnar und Marcus Burghardt sind das Rennen oft gefahren ", meint er. Acht Mal war der Pole dabei, neun Mal der gebürtige Zschopauer.

" Du musst ab der Cipressa gut in Position sein "

Aber eigentlich kann man das, worauf es ankommt, auch als Neuling auf einem Bierdeckel notieren. " Du musst ab der Cipressa gut in Position sein und diese Position bis zum Ende nicht aufgeben ", meint Schachmann. Die Auffahrt zu diesem 239 m hohen Hügel beginnt 28 km vor dem Ziel. Sechs Kilometer vor dem Zielstrich auf der Via Roma liegt der Kulminationspunkt des Rennens, der Poggio.

Was kann er dort leisten, um den gefürchteten Attacken der explosiven Fahrer Van Aert und van der Poel zu begegnen? Der Belgier Van Aert sagte vor dem Rennen voller Selbstbewusstsein: " Die Strecke liegt Mathieu und mir sehr. Die Anstiege zu Cipressa und Poggio sind Belastungen von fünf bis zehn Minuten. Solche Rennsituationen lieben wir. Und außerdem mögen wir es, zu sprinten ."

Schachmann hat ein ganz einfaches Rezept parat: " Wenn einer von ihnen antritt, muss man gut positioniert sein, dann mitgehen und Vollgas geben, was die Beine nur können. Da geht es nicht mehr viel um Taktik ."Auf den letzten sechs Kilometern müsse dann jedes Team sein Blatt clever spielen. Im Idealfalle für Schachmanns Rennstall Bora-hansgrohe sind dann noch drei Asse im Spiel: Er selbst, Altmeister Peter Sagan und der endschnelle Pascal Ackermann. " Wir sollten in einer solchen Situation auf keinen Fall warten ", mahnt Schachmann an.

Van der Poel: " Die ersten 150 km sind furchtbar langweilig "

Bis es dazu kommt, muss aber auch manche Hürde genommen werden. Die lange Anfahrt zum Beispiel. "Ic h mag Mailand-Sanremo nicht besonders. Die ersten 150 km sind furchtbar langweilig ", meinte van der Poel auf seiner Onlinepressekonferenz. Als Schachmann das hört, muss er lachen. " Er sieht das offenbar genauso wie ich und mag so intensive Rennen wie Strade Bianche mehr. Da geht es von Beginn an voll zur Sache ", schwärmt der Berliner. Dass er vor Langeweile auf den ersten 150 km einschläft, ist aber auch nicht zu befürchten. Schließlich ist er zum allerersten Mal bei Mailand-Sanremo. " Und immerhin gehört das Rennen auch zu den fünf Monumenten des Radsports ", stellt er klar.

Auf Ergebnisse will er sich vorher nicht festlegen. " Ich will mein Bestes geben. Dann sehen wir, wofür das reicht ", meint er. In der Favoritenrolle sieht er sein Team ohnehin nicht. Sagan ist nach überstandener Corona-Infektion noch nicht in bester Verfassung, er selbst und Mit-Kapitän Ackermann sind Debütanten bei dem Rennen. Das hat auch Vorteile. Das Team ist nicht verpflichtet, viel Zeit ganz vorn im Wind zu verbringen.

Stand: 19.03.2021, 17:35