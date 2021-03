Stuyven gewinnt Mailand-Sanremo - Schachmann abgehängt

Video: Schachmann im Interview vor der Fernfahrt Paris-Nizza

Sportschau. . 11:56 Min. . Das Erste.

Die Fernfahrt Paris-Nizza ist traditionell das erste größere Etappenrennen in Europa. Sportschau.de sprach mit Vorjahressieger und "No Sports"-Protagonisten Maximilian Schachmann über den Saisonstart, seine Frühjahrsplanung, Stürze und die Probleme der Radprofis in der Pandemie. | video