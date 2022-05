Caraparz fährt an die Spitze

Buchmann verbesserte sich im Gesamtklassement auf Rang sieben, 1:58 Minuten trennen ihn von Carapaz. Buchmanns Bora-hansgrohe-Teamkollege Jai Hindley ist aber noch näher dran, der Australier wurde Tageszweiter und liegt nur sieben Sekunden hinter dem neuen Träger des Rosa Trikots.

Auch die Bora-Fahrer Lennard Kämna und Ben Zwiehoff suchten bei Attacken ihre Chance. Die Teams der Favoriten ließen aber wenig zu und hielten das Tempo hoch - prominentestes Opfer wurde Juan Pedro Lopez, der Spanier vom Team Trek-Segafredo musste früh abreißen lassen und verlor das Rosa Trikot nach zehn Tagen.

Nächster Top-Fahrer scheidet aus

Zuvor hatte der 105. Giro d'Italia den nächsten Top-Fahrer verloren. Tom Dumoulin (31) vom Team Jumbo-Visma, der die zweitgrößte Landesrundfahrt der Radprofis 2017 gewonnen hatte, gab während der Etappe auf. Der Niederländer war bereits in der ersten Giro-Woche am Ätna im Gesamtklassement weit zurückgefallen, am Samstag geriet er auf dem Weg nach Turin früh in Schwierigkeiten und stieg aus.

Am Tag zuvor war auch der französische Mitfavorit Romain Bardet (DSM) nach eigenen Angaben "nicht mehr in der Lage" weiterzufahren. Bardet, Sieger dreier Etappen bei der Tour de France, war bereits am Donnerstag auf der zwölften Etappe erkrankt. Der 31-Jährige hatte bei seinem Ausstieg nur 14 Sekunden Rückstand auf das Rosa Trikot gehabt.

Sonntag geht es ins Hochgebirge

Am Sonntag wird mit der ersten von noch fünf schweren Hochgebirgsetappen die entscheidende Phase der Italien-Rundfahrt eingeläutet, die am 29. Mai in Verona endet.