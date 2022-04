Viele Sieg-Kandidatinnen bei Paris-Roubaix

Koch fehlt wegen Verletzung

Das deutsche Team bei Paris-Roubaix ist mit den Olympiasiegerinnen Mieke Kröger (Human Powered Health), Franziska Brauße (Ceratizit-WNT) und Lisa Klein (Canyon-SRAM) vertreten, weist aber auch große Lücken auf. Lisa Brennauer (Ceratizi-WNT) fehlt wegen Corona, die zuletzt in stark ansteigender Form befindliche Liane Lippert (DSM) setzt andere Saisonschwerpunkte. Franziska Koch (DSM), die im Vorjahr einen hervorragenden siebten Platz belegte, fehlt wegen eines Handbruchs.

Stark zu beachten ist aber auch die Belgierin Lotte Kopecky (SD Worx), die in diesem Jahr die Strade Bianche und die Flandern-Rundfahrt für sich entschied.

Die Höhepunkte von Paris-Roubaix gibt es in einer Zusammenfassung in der Sportschau am Sonntag ab 19.15 Uhr im Ersten.