Paris-Roubaix: Epischer Debütantenball im Matsch

Degenkolb ist sehr stolz

" Wirkliche Helden der Landstraße ", nannte Ralph Denk, der Teamchef des deutschen Teams Bora-hansgrohe alle jene, die diese Tourtur über 257,7 Kilometer durchgestanden, sich über die von Schlamm und Pfützen überzogenen 30 Kopfsteinpflaster-Passagen gequält hatten.

Und auch, wenn man mit dem Begriff des Heldentums im Zusammenhang mit Sport, insbesondere mit Radsport, eher vorsichtig sein sollte, schuf dieser Tag tatsächlich eines dieser epischen Ereignisse, von denen die Geschichte dieses Sports trotz aller Doping-Skandale immer wieder zehrt.

" Das stellt alles andere in den Schatten, was ich jemals im Radsport erlebt habe, das ist echt krass ", sagte John Degenkolb, der Paris-Roubaix 2015 immerhin selbst schonmal als Sieger beendet hat. Diesmal wurde er 51., aber das sei auch egal. " Ich bin unglaublich stolz, dass ich es bis hierher geschafft habe ", erklärte Degenkolb, der sich bei einem Sturz böse am Knie verletzt, aber dennoch durchgehalten hatte.

Sonny Colbrelli siegt im Sprint

Colbrelli wird nun also als 118. Gewinner in die Siegerliste dieses Rennens eingetragen werden, das wegen der Pandemie im vergangenen Jahr gar nicht hatte stattfinden können und 2021 vom Frühjahr in den Herbst verschoben worden war. Aber der Blick in diese Chronik alleine wird in ein paar Jahren keinen Eindruck mehr davon vermitteln können, welch besonderes Rennen die diesjährige Auflage war.

Colbrelli gewann den Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe, die nach sechs Stunden auf das Oval der Radrennbahn in Roubaix eingebogen war, um die Podiumsplätze auszufahren. Der Italiener ist ein Sprinter, deswegen war es keine Überraschung, dass er am Ende den Belgier Florian Vermeersch und den Mitfavoriten Mathieu van der Poel aus den Niederlanden auf die Plätze. " Aber ", gab Colbrelli später zu bedenken, " nach 250 Kilometern kann auch ein Kletterer einen Sprint gewinnen. "

Dazu kam es nicht, weil Bergfahrer in der Regel einen möglichst großen Bogen um den Kopfsteinklassiker machen. Auch Colbrelli hat sich jahrelang ferngehalten von den Pavés im französischen Norden, weil er lieber das normalerweise eine Woche nach Paris-Roubaix stattfindende Amstel Gold Race in den Fokus genommen habe, wie er erklärte.