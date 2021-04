Lüttich-Bastogne-Lüttich: Schachmann zählt zu den Favoriten

"La Doyenne" - die Älteste - nennt der Radsport den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Kein anderes heute noch im Kalender stehende Eintagesrennen ist so alt wie dieses. Erstmals wurde Lüttich-Bastogne-Lüttich 1882 gestartet - am Sonntag (25.04.21) findet der Ardennenklassiker zum 107. Mal statt. Das Rennen markiert traditionell den Übergang von den Frühjahrsklassikern zu der dann beginnenden Jahreszeit der großen Rundfahrten Giro d'Italia, Tour de France und Vuelta.

Alaphilippe , Roglic, Pogacar sind Topfavoriten

Das gilt auch sportlich, denn auf den 259,1 Kilometern in den Ardennen messen sich Fahrer wie der Weltmeister Julian Alaphilippe, deren Fähigkeiten eher auf die Eintagesrennen ausgerichtet sind, mit Radprofis wie Tadej Pogacar, dem Vorjahressieger der Tour de France aus Slowenien, und dessen Landsmann, Vuelta-Sieger Primos Roglic. Womit die drei Topfavoriten für den Sonntag auch schon benannt wären. Zu den Anwärtern auf einen Erfolg zählen zudem der britische Shootingstar Tom Pidcock, 21, und Maximilian Schachmann.

Die beiden letzteren belegten in der Vorwoche die Plätze zwei und drei beim Amstel-Gold-Race. Schachmann bewies mit Platz 10 auch beim Flèche Wallonne am Mittwoch, dass er mit den Besten mithalten kann. Entsprechend zuversichtlich geht der 27-Jährige in den schweren letzen Frühjahrsklassiker.

"Die Karten werden neu gemischt. Es wird keine leichte Aufgabe, aber wenn alles passt, ist alles möglich" , sagte Schachmann der dpa. 2019 war Schachmann bereits Dritter bei "La Doyenne". Einen deutschen Sieger gab es aber seit Didi Thurau vor 42 Jahren nicht mehr. "Ich bin in Reichweite. Sonntag ist ein neuer Tag, ein neues Rennen, eine neue Strecke, die deutlich anders ist" , sagte Schachmann.

Enttüschendes Frühjahr für Schachmanns Team

Ein Erfolg würde auch seinem Team Bora-hansgrohe guttun. Erst drei Saisonsiege hatte die Equipe bis Freitag eingefahren. Am Freitag hübschte der Österreicher Felix Großschartner die Bilanz mit einem Etappensieg bei der Tour of the Alps auf. Doch gemessen an den eigenen Ansprüchen ist zu wenig. "Wenn nicht noch ein Sieg kommt am Sonntag, können wir mit dem Frühjahr nicht ganz zufrieden sein" , sagte Team-Manager Ralph Denk der dpa .

"Es waren aber schon sehr, sehr fordernde Wochen und wir waren nicht immer auf Augenhöhe des Glücks." Ein schwerer Trainingsunfall mit acht verletzten Fahrern, die Corona-Erkrankung von Superstar Peter Sagan und die plötzliche Quarantäne für die Mannschaft vor der Flandern-Rundfahrt seien nicht hilfreich gewesen.

Um ganz vorne zu landen, muss Bora-hansgrohe seinen Kapitän Schachmann so lange wie möglich aus dem Wind halten, damit dieser seine Kräfte für das schwierige Finale sparen kann. In der zweiten Rennhälfte auf dem Rückweg von Bastogne nach Lüttich warten neun der insgesamt elf kategorisierten Anstiege. Die entscheidenden Attacken beginnen meist an der Cote de la Redoute 35 Kilometer vor dem Ziel.

2020 jubelte Alaphilippe zu früh

Dort endet das Rennen voraussichtlich mit einem Sprint einer kleinen Favoritengruppe. So wie im vergangen Jahr als Julian Alaphilippe bei der pandemiebedingt erst im Oktober ausgetragenen Auflage 2020 als vermeintlicher Sieger schon die Arme in die Luft schwang - zu früh. Auf der Ziellinie fing Primos Roglic den Franzosen noch ab.

Alaphilippe wurde später wegen eines unsauberen Sprints sogar noch auf Rang fünf zurückgestuft. All das will eram Sonntag Vergessen machen. Lüttich-Bastogne-Lüttich sei sein großes Ziel für das erste Drittel der Saison. Er sei in die Ardennen gekommen, um zu gewinnen, erklärte Alaphilippe. Diesmal dann auch wirklich.

Thema in der Sportschau, Sonntag 25.04.2021 ab. 18.30 Uhr

most/dpa | Stand: 24.04.2021, 11:20