Higuita machte den Triumph auf der siebten und letzten Etappe über 138,6 km mit Start und Ziel in Barcelona perfekt. Der Tagessieg im Sprint der Spitzengruppe ging an den Italiener Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl).

Sechster Saisonerfolg für Bora-hansgrohe-Team

Auf der anspruchsvollen Etappe musste der Montjuic, der steile Hügel, auf dem das Olympiastadion von 1992 steht, sechs Mal erklommen werden. Higuita ist der fünfte kolumbianische Gesamtsieger der Katalonien-Rundfahrt. Für das in den vergangenen Wochen durch Krankheiten und Verletzungen arg dezimierte deutsche Bora-hansgrohe-Team war es der sechste Saisonsieg. Higuita war zu Jahresbeginn vom Team EF Education zu Bora gewechselt.

Sonny Colbrelli zurück in Italien

Unterdessen ist der zu Beginn der Rundfahrt kollabierte Europameister Sonny Colbrelli in seine italienische Heimat zurückgekehrt. Da der 31-Jährige inzwischen in einem stabilen Zustand ist, durfte er das Krankenhaus in Girona am Samstag verlassen, teilte sein Rennstall Bahrain Victorious am Sonntag mit. In Italien soll sich Colbrelli weiteren Untersuchungen unterziehen, um die Ursache seiner Herzrhythmusstörungen zu ermitteln.

Quelle: sid/dpa