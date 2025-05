16. Etappe Tag der Italiener auf der Königsetappe des Giro Stand: 27.05.2025 17:30 Uhr

Lange mussten die Italiener auf einen Etappensieg beim Giro d'Italia warten. Ausgerechnet auf der Königsetappe feierten sie nun einen großen Triumph. Der vom Pech verfolgte slowenische Favorit Primoz Roglic hat den Giro dagegen nach einem weiteren Sturzdrama vorzeitig verlassen.

So gewann Christian Scaroni die 16. Etappe des Giro mit minimalem Vorsprung vor seinem Landsmann Lorenzo Fortunato. Die beiden vom Team XDS Astana waren Hand in Hand über die Ziellinie gefahren. Scaronis Vorderrad rollte ein paar Zentimeter früher über den Zielstrich.

Auf Platz drei kam mit etwas Abstand der dritte Italiener im Bunde, Giulio Pellizzani vom Team Red Bull - Bora-Hansgrohe.

Podium in Grün-Weiß-Rot

So strahlte das Podium im 1.315 Meter hoch gelegenen Zielort San Valentino in Grün-Weiß-Rot. Die bislang schwerste Etappe des Giro hatte eine Länge von 203 Kilometern und 4.900 Höhenmetern.

Der Vorsprung des Gesamtführenden Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) schmolz derweil dahin. Das mexikanische Top-Talent konnte in der Gruppe der Klassementfahrer eine Attacke des Ecuadorianers Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), der am Ende Vierter wurde, rund sechs Kilometer vor dem Ziel nicht mitgehen.

Spannung in der Gesamtwertung

Carapaz, Gesamtsieger von 2019, verkürzte seinen Rückstand von 2:07 Minuten auf 31 Sekunden und ist nun Dritter, Simon Yates (Großbritannien/Visma-Lease a Bike) belegt mit 26 Sekunden Rückstand Rang zwei. Del Toros spanischer Teamkollege Juan Ayuso, bislang Dritter der Gesamtwertung, fiel weit zurück.

Top-Star Roglic ausgestiegen

Zuvor musste Top-Star Primoz Roglic seine Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis beim Rennen begraben. Der Star des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe stürzte auf der verregneten Königsetappe nach San Valentino rund 95 km vor dem Ziel und gab auf.

Roglic war im Verlauf der 108. Italien-Rundfahrt bereits mehrfach zu Fall gekommen.

Am Mittwoch warten 3.800 Höhenmeter auf die Rad-Profis. Freitag und Samstag stehen jeweils weitere Etappen mit mehr als 4.500 Höhenmetern an. Der 108. Giro endet am Sonntag in Rom.