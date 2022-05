"Auf den letzten drei Kilometern kenne ich keine Freunde mehr" , sagt Phil Bauhaus. Offensichtlich ein erfolgreiches Credo, denn der Sprintspezialist hat 2021 mehr Profirennen gewonnen, als jeder andere deutsche Fahrer. Sieben waren es, 18 insgesamt in seiner Karriere. Obwohl schon seit sieben Jahren Profi, durfte der endschnelle Bauhaus fast noch nie bei einer der drei großen Landes-Rundfahrten Giro d’Italia, Tour de France oder Vuelta a España am Start stehen.

Umso größer ist seine Motivation beim aktuellen Giro d’Italia. Zwei sechste Etappenplätze - Bauhaus Ausbeute der ersten neun Etappen. Klingt noch nicht so berauschend, aber wenn man die Besetzung der Konkurrenz-Teams betrachtet, ergibt sich für seine Bilanz ein durchaus anderes Bild.

Mannschaftstaktik für Gesamtwertung

Phil Bauhaus fährt für das Bahrain-Victorious Team, das bei großen Rundfahrten vor allem auf ein möglichst gutes Resultat in der Gesamtwertung fokussiert ist. Teamkollege Mikel Landa gehört zu den Podestkandidaten, liegt aktuell auf Rang sieben, nur 29 Sekunden hinter dem rosa Führungstrikot. "Landas Minimalziel ist das Podium. Ich traue ihm aber auch den Gesamtsieg zu" , hält der Deutsche große Stücke auf seinen Teamkapitän. "Wir fahren seit drei Jahren in der gleichen Mannschaft, ich habe ihn noch nie so austrainiert und vom Kopf her bereit erlebt."

Phil Bauhaus gewinnt eine Etappe beim Tirenno-Adriatico

Mikel Landas Stärke ist aber auch Phil Bauhaus Leidwesen. Weil der Spanier viel Unterstützung braucht, ist die achtköpfige Mannschaft vor allem auf ihn ausgerichtet. Bauhaus hat nur einen einzigen Helfer, der bei den Massensprints für ihn da ist, den Freiburger Jasha Sütterlin. Eigentlich hätte als Stamm-Anfahrer auch Heinrich Haussler dabei sein sollen, doch der Australier musste im April am Knie operiert werden und so auf einen Start in Italien verzichten.

Duell zwei gegen acht