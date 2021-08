Vuelta: Philipsen siegt im Sprint, Taaramäe nach erneutem Sturz abgehängt

Der 34-jährige Este Rein Taaramäe war am Mittwoch (18.08.2021) in einen Crash gut zwölf Kilometer vor dem Ziel der fünften Etappe verwickelt, der große Teile des Feldes zu Fall gebracht hatte. Obwohl das Peloton das Tempo für einige Kilometer drosselte, kam Taaramäe nicht mehr in die Spitzengruppe zurück und fiel in der Gesamtwertung aus den Top Ten. Nutznießer war der bisher zweitplatzierte Franzose Kenny Elissonde, der das Rote Trikot des Spitzenreiters übernahm und fünf Sekunden vor dem slowenischen Titelverteidiger Primoz Roglic liegt.

Hektischer Massensprint

Das 184,4 Kilometer lange Teilstück von Tarancon nach Albacete wurde in einem hektischen Massensprint von Jasper Philipsen gewonnen. Der Belgier setzte sich vor dem Niederländer Fabio Jakobsen sowie dem Italiener Alberto Dainese durch und feierte bereits seinen zweiten Tagessieg bei der Vuelta a España 2021. Bei dem folgenschweren Sturz auf einer ansonsten ruhigen Etappe wurde nach den ersten Eindrücken kein Fahrer ernsthaft verletzt.

Rennfortsetzung für Bardet fraglich

Allerdings muss der Franzose Romain Bardet wohl alle Hoffnungen auf eine gute Gesamtplatzierung begraben. Der Kapitän der deutschen DSM-Mannschaft blieb nach dem Sturz lange auf der Straße sitzen, erreichte das Ziel mit mehreren Minuten Rückstand kopfschüttelnd und im zerfetzten Trikot. Ob Bardet das Rennen fortsetzen kann, ist fraglich.

Auf der sechsten Etappe am Donnerstag über 158,3 Kilometer von Requena auf den Alto de la Montaña de Cullera müssen die Favoriten auf den Gesamtsieg bei der kurzen, aber steilen Bergankunft wachsam sein. Die Vuelta endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.

dpa/red | Stand: 18.08.2021, 17:58