Radsport Wieder Corona: Schachmann bangt um Tour de France Stand: 23.06.2022 16:17 Uhr

Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und bangt um die Teilnahme an der Tour de France.

Seinen Start bei den deutschen Meisterschaften im Sauerland, bei denen er am Sonntag (26.06.2022) seinen Titel erfolgreich verteidigen wollte, hat er bereits abgesagt. "Auswirkungen auf eine mögliche Tour de France Nominierung lassen sich noch nicht abschätzen" , teilte sein Rennstall Bora-hansgrohe mit. Schachmann ist für die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende 109. Frankreich-Rundfahrt fest vorgesehen. Das Bora-Team will am Sonntag sein Aufgebot bekannt geben.

Bei der Tour de Suisse hatte es bereits zahlreiche Corona-Fälle gegeben. Mehr als 40 Fahrer mussten das Rennen vorzeitig beendet. Auch in Schachmanns Team hatte es während der Rundfahrt drei positive Tests gegeben, darunter beim Russen Alexander Wlassow, der sogar als Gesamterster das Rennen verlassen musste.

Zweite Infektion 2022

Schachmann hatte die Tour de Suisse dagegen beendet und den zehnten Gesamtrang belegt. Nun der Rückschlag. Dabei hatte den gebürtigen Berliner erst zu Beginn des Jahres eine Corona-Erkrankung und danach ein schwerer Infekt zurückgeworfen.