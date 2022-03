Weltmeister Ganna gewinnt Auftakt von Tirreno-Adriatico

Diesmal keine echte Bergetappe

Das sogenannte Rennen zwischen den Meeren über sieben Etappen wird vor allem in der zweiten Hälfte sehr anspruchsvoll. Allerdings gibt es in diesem Jahr keine echte Bergankunft. Am Dienstag dürfte es auf dem mit 219 Kilometern längsten Teilstück von Camaiore nach Sovicille zu einer Sprintentscheidung kommen.

Die Schlussetappe findet am Sonntag (13.03.2022) rund um San Benedetto del Tronto an der italienischen Ostküste statt.

Quelle: dpa/sid