Radsport | Toskana-Rennen

Strade Bianche - Pogacar siegt als Solist, Valverde Zweiter

Stand: 05.03.2022, 17:03 Uhr

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat am Samstag (05.03.2022) das Frühjahrs-Radrennen Strade Bianchi in Italien gewonnen. Der 23 Jahre alte Slowene erreichte nach 184 Kilometern als Solist nach einer rund 50 Kilometer langen Flucht das Ziel in Siena.