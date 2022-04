Radsport: Dylan Teuns gewinnt erste Romandie-Etappe

Schachmanns Teamkollege Felix Großschartner (Österreich) verbesserte sich in der Gesamtwertung mit 16 Sekunden Rückstand auf Rang zwei, zeitgleich mit dem Titelverteidiger und ehemaligen Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas aus Wales.

Die zweite Etappe über weitgehend flache 168 km startet und endet am Donnerstag in Echallens. Am Samstag und Sonntag fällt dann in den Bergen die Entscheidung um den Gesamtsieg.

Quelle: dpa/sid