Radsport Polen-Rundfahrt: Auch Ackermann sprintet auf Platz zwei Stand: 31.07.2022 17:15 Uhr

Einen Tag nach dem zweiten Platz von Phil Bauhaus hat auch der deutsche Radsprinter Pascal Ackermann einen Etappensieg bei der Polen-Rundfahrt knapp verpasst.

Der Pfälzer musste sich auf der zweiten Etappe nach 205,6 Kilometern von Chelm nach Zamosc nur dem Belgier Gerben Thijssen geschlagen geben.

Platz drei ging an den Italiener Jonathan Milan. Max Kanter belegte Platz acht. Der Niederländer Olav Kooij bleibt Gesamterster. Die Polen-Rundfahrt endet am 5. August in Krakau.