Laporte stürzt im Massensprint, behält aber das gelbe Trikot

Der Franzose vom Team Jumbo-Visma kam auf der 3. Etappe im Massensprint zu Fall, erreichte beim Sieg des dänischen Ex-Weltmeisters Mads Pedersen dann mit einigem Rückstand das Ziel. Auf Flachetappen erhalten jedoch Sturzopfer auf den letzten drei Kilometern die Zeit des Siegers, so dass Laporte das Rennen mit einer Sekunde Vorsprung vor seinem belgischen Teamkollegen Wout van Aert anführt.

Sprinterteams kontern Attacken

Die 190,8 Kilometer von Vierzon nach Dun-le-Palestel waren von vielen Attacken in der hügeligen Schlussphase geprägt. Am Ende kontrollierten die Sprinterteams jedoch das Feld und Pedersen siegte in einem langen Spurt vor dem Franzosen Bryan Coquard und van Aert. Das deutsche Team Bora-hansgrohe erreichte durch den Niederländer Danny van Poppel Platz acht.

Am Mittwoch sind die Zeitfahrspezialisten gefragt. Der Parcours über 13,4 Kilometer führt von Domérat nach Montlucon. Von Donnerstag an wird das Terrain deutlich anspruchsvoller. Das Rennen endet am Sonntag mit einer Etappe rund um Nizza.

