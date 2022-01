Kollision mit Bus: Ex-Toursieger Bernal offenkundig schwer verletzt

Das teilten die behandelnden Ärzte wenigen Stunden nach Bernals Einlieferung in die Klinik infolge eines Zusammenpralls mit einem Bus mit. Demnach macht "ein Polytrauma" den Eingriff der Mediziner notwendig. Damit werden in der Medizin gleichzeitig erlittene Verletzungen bezeichnet, die einzeln oder in Summe lebensbedrohlich sind.

Bernals britisches Ineos-Grenadiers-Team hatte den Zustand seines Stars nach der Aufnahme ins Krankenhaus noch als "stabil" bezeichnet. In der entsprechenden Mitteilung waren die Blessuren des Giro d'Italia-Gewinners lediglich als "Platz- und Schnittwunden" bezeichnet worden.

Nähere Informationen zum Unfall im rund 30 km von der Hauptstadt Bogota entfernten Gachancipa hatte Ineos Grenadiers in seiner Mitteilung zunächst nicht genannt. Den Angaben lokaler Verkehrsbehörden zufolge jedoch prallte der Tour-Sieger von 2019 auf einen Bus, als das Fahrzeug an einer Haltestelle stoppte.

Bernal plant Tour-Comeback in diesem Jahr

Bernal, der die Frankreich-Rundfahrt 2019 gewann, sollte die britische Mannschaft in diesem Jahr als Kapitän zur Tour führen. 2020 war er zum bislang letzten Mal bei der Frankreich-Rundfahrt dabei. Wegen einer Rückenverletzung musste er jedoch vorzeitig aufgeben.

Im vergangenen Jahr verzichtete Bernal auf einen Start bei der Grand Boucle und startete stattdessen beim Giro d'Italia. Dabei trug sich Bernal erstmals in die Siegerliste der Italien-Rundfahrt ein.

dpa | Stand: 24.01.2022, 20:32