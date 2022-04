Kämna mit zweitem Saisonsieg bei der Tour of the Alps

Der Radprofi des Teams Bora-hansgrohe gewann die dritte Etappe über 155 Kilometer von Lana nach Villabassa nach einer Attacke aus einer Spitzengruppe in der Schlussphase. Zweiter wurde Andrey Amador aus Costa Rica vor dem Spanier Jonathan Lastra. Seinen ersten Erfolg des Jahres nach mehrmonatiger Rennpause hatte Kämna im Februar bei der Andalusien-Rundfahrt gefeiert.

Die Tour of the Alps gilt als klassisches Vorbereitungsrennen für den Giro d'Italia, der am 6. Mai in Budapest beginnt. Dort könnte Kämna als Helfer für Emanuel Buchmann starten, der in der Gesamtwertung unter die besten Drei fahren will.

Quelle: dpa