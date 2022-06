Radsport Coronaausbruch bei Tour de Suisse Stand: 16.06.2022 16:30 Uhr

Wegen eines Coronaausbruchs hat das Rad-Team Jumbo-Visma von der Tour de Suisse zurückgezogen. Weitere Rennställe sind mit einzelnen Fahrern betroffen.

"Grund dafür ist, dass sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erneut Corona in das Team eingeschlichen hat" , hieß es am Donnerstag (16.06.2022) in einer Mitteilung von Jumbo-Visma vor dem Start der fünften Etappe. Wer sich von den sieben an der Rundfahrt teilnehmenden Profis infiziert hat, wurde nicht bekannt gegeben.

Auch DSM und Ineos Grenadiers betroffen

Das Team DSM meldete das coronabedingte Ausscheiden der Dänen Sören Kragh Andersen und Casper Pedersen sowie des Niederländers Cees Bol. Beim Team Ineos Grenadiers wurde der Brite Adam Yates positiv getestet und aus dem Rennen genommen.

Fünfte Etappe über 190 Kilometer

Die fünfte Etappe führt das Fahrerfeld am Donnerstag über 190,1 Kilometer von Ambri nach Novazzano. Die Tour de Suisse endet am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren in Vaduz.