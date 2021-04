Buchmann Tages-Fünfter bei Baskenland-Rundfahrt

Der 28-jährige Ravensburger vom Team Bora-hansgrohe wurde im Sprint einer sechsköpfigen Ausreißergruppe Fünfter. Den Tagessieg nach 189,2 Kilometern von Vitoria-Gasteiz nach Hondarribia holte sich der Spanier Ion Izagirre.

Die Führung in der Gesamtwertung übernahm der Etappen-Dritte Brandon McNulty. Der US-Amerikaner liegt nun 23 Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic. Buchmann kletterte mit 1:07 Minuten Rückstand auf den siebten Rang im Gesamtklassement.

Die fünfte Etappe führt die Radprofis am Freitag über 160,2 Kilometer durch leicht hügeliges Terrain von Hondarribia nach Ondárroa. Die sechstägige Baskenland-Rundfahrt endet am Samstag mit einer Bergankunft in Arrate.

dpa | Stand: 08.04.2021, 17:21