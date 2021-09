Rad-WM - Keine Medaillen für deutsche Frauen im Zeitfahren

Für Lisa Brennauer und Lisa Klein gab es am Montag (21.09.2021) kein WM-Edelmetall. Als Fünfte und Siebte landeten die beiden Deutschen, die bei den Olympischen Spielen in Tokio auf der Bahn als Duo Gold geholt hatten, zwar unter die besten Zehn. Der Abstand auf die Medaillenplätze hinter Weltmeisterin Ellen van Dijk war aber zu groß.

Die Niederländerin dominierte die Konkurrenz und fuhr die 30,3 Kilometer in Brügge in starken 36:05 Minuten. Silber ging an die Schweizerin Marlen Reusser (+10 Sekunden) vor Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden (+24 Sekunden).

Mixed-Medaille im Visier

Brennauer war mit dem Ergebnis allerdings nicht unzufrieden: "Ich freue mich über den fünften Platz. Das war genau das, was ich heute von mir erwarten konnte. Klar, ich habe auch mit Rang vier geliebäugelt. Aber es war ein schweres Rennen."

Brennauer und Klein haben am Mittwoch direkt die nächste Medaillenchance: Im Zeitfahr-Mixed zählen sie mit Mieke Kröger sowie den Männern Nikias Arndt, Max Walscheid und Tony Martin in dessen letztem Profirennen zu den engsten Favoriten. 2019 gab es bei der WM-Premiere Silber hinter den Niederlanden.