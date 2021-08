Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:37 Min. . ARD.

++DFB: Hansi Flick geht auch mit Neulingen in die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele++Fußball: Gruppengegner für Leverkusen und Frankfurt in der Europa League stehen fest sowie für Union Berlin in der Conference League++ | audio