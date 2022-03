Das Rad-Rennen, das von vier auf fünf Tage erweitert wird, führt über insgesamt 710 Kilometer und mehr als 11.000 Höhenmeter. Das gaben die Veranstalter bei der Streckenpräsentation der Deutschland Tour bekannt. Nach dem Startschuss am 24. August in Weimar führt der Kurs über die Zielorte Meiningen, Marburg und die Bergankunft an der Bergstation Schauinsland nach Stuttgart.

Die Deutschland Tour war 2018 nach zehnjähriger Pause vom Tour-de-France-Veranstalter ASO neu aufgelegt worden. Im Vorjahr hatte Tour-Etappensieger Nils Politt (Köln) vom deutschen Team Bora-hansgrohe seinen ersten Gesamtsieg bei der Heim-Rundfahrt gefeiert.

Der Etappenplan der Deutschland Tour 2022

Prolog (Mittwoch, 24. August): Weimar (2,7 km)

1. Etappe (Donnerstag, 25. August): Weimar – Meiningen (171 km)

2. Etappe (Freitag, 26. August): Meiningen – Marburg (199 km)

3. Etappe (Samstag, 27. August): Freiburg – Bergstation Schauinsland (150 km)

4. Etappe (Sonntag, 28. August): Schiltach – Stuttgart (188 km)