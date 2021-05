Radsport - Mäder gewinnt sechste Giro-Etappe - Buchmann verkürzt Rückstand

Den Tagessieg auf der von Stürzen überschatteten Bergetappe beim Giro d'Italia holte sich am Donnerstag (13.05.2021) Gino Mäder (Bahrain Victorious). Der 24-jährige Schweizer setzte sich auf der sechsten Etappe bei regnerischen Bedingungen auf dem steilen Schlussanstieg vor dem früheren Tour-Sieger Egan Bernal (Kolumbien) durch.

Buchmann 16. im Gesamtklassement

Der 28-jährige Emanuel Buchmann vom deutschen Team Bora-hansgrohe kam auf dem 160 Kilometer langen Teilstück von Grotte di Frasassi nach Ascoli Piceno mit dem Hauptfeld auf Rang 13 als bester Deutscher ins Ziel. Im Gesamtklassement liegt der Ravensburger mit nun nur noch 1:40 Minuten Rückstand zum neuen führenden Attila Valter (Ungarn/Groupama-FDJ) auf Platz 16.

Großschartner stürzt, Serry kollidiert mit Team-Auto

Rund 15 Kilometer vor dem Ziel kam Buchmanns Teamkollege Felix Großschartner (Österreich) in einer Kurve zu Fall und rutschte in mehrere Kontrahenten. Der Belgier Pieter Serry vom Team Deceuninck-Quick-Step stieß mit einem Team-Auto zusammen und musste behandelt werden.

Am Freitag (14.05.2021) führt die siebte Etappe über 181 Kilometer von Notaresco nach Termoli und besticht durch einen langen flachen Schlussabschnitt. Insgesamt müssen die Profis knapp 3.500 Kilometer und 47.000 Höhenmeter zurücklegen, ehe der Sieger am 30. Mai in Mailand feststeht.

sid/red | Stand: 13.05.2021, 17:51