Bahnrad-EM: Lea Sophie Friedrich gewinnt Gold im Keirin

Zuvor hatte Friedrich sowohl im Team-Sprint am Dienstag als auch im Einzel am Donnerstag jeweils die Silbermedaille gewonnen.

Routinier Eilers gewinnt Bronze

Eine weitere Medaille sicherte sich am letzten EM-Tag Routinier Joachim Eilers. Der 31 Jahre alte Keirin-Europameister von 2014 holte sich in seiner Paradedisziplin am Samstagabend Bronze. Damit beendet der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) die Titelkämpfe mit acht Medaillen.

Neben Friedrich gewann am Mittwoch der Bahnrad-Vierer der Frauen unter anderem mit den Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer (Kempten) und Mieke Kröger (Bielefeld) nach Olympia-Gold in Tokio auch EM-Gold in der Mannschaftsverfolgung. Brennauer sicherte sich am Freitag zudem Gold in der Einzelverfolgung, Kröger holte Bronze.

WM in Sichtweite

Ebenfalls erfolgreich war Pauline Sophie Grabosch. Die Magdeburgerin gewann im Zeitfahren über 500 m Silber. Bereits in eineinhalb Wochen wird es für die BDR-Athleten erneut ernst. Dann geht es im französischen Roubaix (20. bis 24. Oktober) um WM-Medaillen.

sid/red | Stand: 09.10.2021, 20:27