Angesichts der aktuellen internationalen Situation habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, teilte die UEC in einem Statement mit. Man werde nun alles daransetzen, um noch für dieses Jahr einen Ersatz-Ausrichter zu finden.

"Wir arbeiten nun daran, eine Alternative zu finden" , sagte UEC-Präsident Enrico Della Casa.

Deutschland und die Niederlande zogen Teams zurück

Aus Protest gegen die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hatte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) seine Mannschaft bereits von der EM zurückgezogen. Man habe, so hieß es seitens des BDR, mit der UEC Kontakt aufgenommen und deutlich gemacht, dass unter diesen Umständen eine Teilnahme nicht möglich sei. Zudem habe man auf eine Alternativlösung gedrängt. Am selben Tag erklärte auch der niederländische Verband KNWU seinen Verzicht auf eine Teilnahme in Minsk.

Die Vereinigung Athleten Deutschland begrüßte die Entscheidung des BDR: "Die Ausrichtung von Sport-Großveranstaltungen in Belarus ist mit Blick auf die menschenrechtliche Verantwortung von Sportverbänden äußerst kritisch zu bewerten" , sagte Maximilian Klein, bei Athleten Deutschland Beauftragter für Internationale Sportpolitik.

Lukaschenko international in der Kritik

Am Sonntag (23.05.2021) war ein Ryanair-Flugzeug zur Landung in Minsk gezwungen und ein belarussischer Oppositioneller an Bord festgenommen worden. Machthaber Alexander Lukaschenko steht wegen seines brutalen Vorgehens gegen die Opposition international in der Kritik.

sid/dpa | Stand: 27.05.2021, 13:51