Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:54 Min. . ARD.

Fußball - DFB-Team gegen Rumänien wieder mit Süle und Rüdiger in der Innenverteidigung / Auslosung der Qualifikationsgruppen für die EM 2024 in Deutschland am 9. Oktober 2022 / Drittligist MSV Duisburg entlässt Trainer Pavel Dotchev / Hockey - Männer-Bundestrainer al Saadi hört Ende des Jahres auf / Radsport - Pascal Ackermann positiv auf Coronavirus getestet. | audio