Video: "No war in Ukraine" - Skeletoni Heraskevych mit politischer Botschaft

Sportschau. . 00:18 Min. . Das Erste.

Im dritten Durchgang des Skeleton-Wettkampfs der Männer hat der Ukrainer Vladyslav Heraskevych mit einer politischen Botschaft überrascht. Er hielt einen Zettel mit der Aufschrift "No war in Ukraine" in die Kamera. | video