Spätupdate Tag #5 - Jubel und Tränen

Sportschau-Olympia-Podcast. . 17:47 Min. . Verfügbar bis 22.01.2033. ARD.

Neuer Tag - neue Medaillen. Zweimal Gold + einmal Silber für das deutsche Olympiateam. Es gab allerdings auch Tränen und zwar beim Slalom der Frauen. Lena Dürr wird hier am Ende ganz knapp Vierte.All das und noch viel mehr in der neuen Ausgabe plus einem Überraschungsgast.

