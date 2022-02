Frühupdate Tag #6: Deutschland kann Eis

Sportschau-Olympia-Podcast.

Fünf von acht Medaillen hat Team D bisher im Eiskanal geholt – beste Voraussetzungen für die Rodel-Team-Staffel. Aber auch in anderen Sportarten scheint den Deutschen das gefrorene Wasser unter den Kufen zu liegen. Was der Tag bringt und warum die Sportler in Peking auch handwerklich begabt sein müssen, klärt Patricia Gabor mit Reporterin Anne van Eickels.

