Frühupdate Tag #14 - grenzenloser Sport?

Sportschau-Olympia-Podcast. . 09:32 Min. . Verfügbar bis 31.01.2033. ARD.

Bei den Olympischen Spielen gehen Sportlerinnen und Sportler bis an ihre Grenzen - und darüber hinaus. Aber - wie riskant ist das? Und was steckt dahinter? Außerdem: die letzten Rennen im Biathlon stehen an, im Eiskunstlauf wird es spannend und auch Reporter Alexander Bleick macht in China seine ganz persönlichen Grenzerfahrungen.

Audio Download .