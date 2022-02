Frühupdate Tag #16 - die andere Seite der Medaille

Sportschau-Olympia-Podcast. . 11:10 Min. . Verfügbar bis 02.02.2033. ARD.

Die Olympischen Spiele in Peking - sie sind nicht einfach ein großes Sportevent, auch die Menschenrechtslage in China ist immer wieder Thema. Zumretay Arkin erzählt von der Situation der Uigurinnen und Uiguren im Land. Sie ist Aktivistin und vermisst über 40 Mitglieder ihrer Familie. Wir sprechen außerdem mit Korrespondent Benjamin Eyssel über die schwierige Lage von Minderheiten in China und wagen auch einen Ausblick auf den letzten Tag bei den Winterspielen.

Audio Download .