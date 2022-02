Frühupdate #11 - Ice Ice Baby

Sportschau-Olympia-Podcast. . 07:36 Min. . Verfügbar bis 28.01.2033. ARD.

Kalt, kälter, Olympia! Das könnte das Motto der Olympischen Spiele in Peking sein, denn bei Temperaturen von bis zu Minus 25 Grad frieren nicht nur Sportlerinnen und Sportler. Wie es unserem Reporter Alexander Bleick an der Skisprungschanze ergangen ist? Ob die Medaille im Teamwettbewerb Skispringer Markus Eisenbichler kalt gelassen hat? Und was Tag #11 bei den Spielen bringt? All das klären wir im Frühupdate.

