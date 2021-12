Felix Neureuther: "Ich mache mir Sorgen um die Olympische Idee"

Sportschau-Olympia-Podcast. . 35:14 Min. . Verfügbar bis 28.11.2032. ARD.

Felix Neureuther zwischen Weihnachts-Vorfreude und Olympia-Frust. Im Podcast spricht der Sportschau-Experte über die angenehme "staade Zeit" in der Garmisch-Partenkirchner Heimat. Und blickt gleichzeitig mit einem Bangen Blick auf die Winterspiele, nicht nur in Peking: "Der große Knall wäre, dass kein Bewerber mehr da ist, keiner diese Spiele mehr haben will."