Neuer Podcast zu Frauen im Sport "Sportschau F - Inspirierende Frauen aus dem Sport" Stand: 06.03.2025 07:19 Uhr

Wie gehen Frauen mit Konkurrenz um? Was ziehen sie aus einer Niederlage? Wie behauptet man sich als Frau in einem von Männern geprägten Umfeld? Der neue Podcast wirft einen gezielten Blick auf Frauen im Sport.

Wie gehen Frauen mit Konkurrenz um? Wie besiegt man Selbstzweifel und Ängste? Wie behauptet man sich als Frau in einer Männerdomäne wie dem Vorstand eines Bundesligisten? Diesen Fragen geht der neue Sportschau F-Podcast nach – er lässt Frauen erzählen, was der Sport ihnen abverlangt, was er ihnen gibt und was sie daraus gelernt haben. "Sportschau F: Inspirierende Frauen aus dem Sport": Ab dem 8. März überall da, wo es Podcasts gibt.

Selin Oruz hat es geschafft – mit eiserner Disziplin. Jahrelang pendelte die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro zwischen Hörsaal und Hockeyfeld hin und her. "Das war ein riesen Aufwand und Strukturplanerei im Vorfeld bis zum geht nicht mehr. Aber der Ansporn war immer da, es zu schaffen und auch zu beweisen, dass beides geht." In einer der ersten Folgen des neuen Sportschau-F-Podcasts erzählt die Hockeyspielerin, wie ihr Disziplin und strukturierte Planung halfen, das Medizinstudium und gleichzeitig ihre sportliche Karriere zu meistern. Ein Beispiel für die Geschichten, die der neue Sportschau F-Podcast sucht und erzählt.

Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März vergrößert sich die Sportschau-Familie. Im neuen Podcast "Sportschau F –Inspirierende Frauen aus dem Sport" berichten Sportlerinnen und Frauen im Sport über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, über Erfolge, Niederlagen, Herausforderungen und Freundschaft. All das, was der Sport den Frauen abverlangt, was er ihnen gibt und was sie durch ihn gelernt haben.

Neben dem Instagram-Channel "Sportschau F", bei dem sich alles um Frauen im Sport dreht, gibt es ab sofort auch den Podcast "Sportschau F – Inspirierende Frauen aus dem Sport". Die Gastgeberinnen Freddie Schürheck und Kerstin von Kalckreuth besuchen Sportlerinnen dort, wo sie sich zuhause fühlen und stellen Fragen, die tiefer gehen als gewöhnlich. In ehrlichen und sehr persönlichen Gesprächen geben die Frauen Einblicke in ihre Karriere und ihr Privatleben.

Selin Oruz: Gratwanderung zwischen Medizinstudium und Hockeykarriere

Ohne den Sport, ist sich Oruz sicher, hätte sie das Medizinstudium nie so glatt durchziehen können, denn das Hockeytraining ermöglichte ihr einen Ausgleich und etwas Abstand zum Studium. "Ich hatte dadurch eine gewisse Entspanntheit, die jeder Arzt und jede Ärztin mit viel Stress und Schichtdienst im Beruf auch später gebrauchen kann."

Christina Rühl-Hamers: Vom Kirmesplatz in die Schalker-Vorstandsetage

Wie behauptet man sich als Frau in einem männerdominierten Umfeld wie dem Fußball? "Frauen gehören einfach in solche Positionen. Das ist mein Selbstverständnis", sagt Schalkes Finanzvorstandsfrau Christina Rühl-Hamers. Im Podcast berichtet die ehemalige Jugendnationalspielerin, wie sie in ihrer Kindheit in den Ferien mit ihren Großeltern von einer Kirmes zu nächsten reiste. Abends zählte sie mit ihrer Oma die Tageseinnahmen des Fahrgeschäfts.

Über mangelnde Akzeptanz oder fehlende Augenhöhe im Job macht sich die gelernte Wirtschaftsprüferin bewusst keine Gedanken. "Ich will nicht, dass mich das stört oder beschäftigt, denn das klaut mir nur Energie." Die Mutter von Zwillingen rät, sich ehrlich die Fragen zu beantworten: "Was möchte ich als Frau wirklich? Und was bin ich auch bereit dafür zu geben?" - und ohne schlechtes Gewissen Abstriche zu machen.

Almuth Schult: Herausforderung Profikarriere und Kinder

Der ehemaligen Fußball-Welttorhüterin und dreifachen Mutter Almuth Schult war schon früh klar, dass sie nicht erst nach ihrer Profikarriere Kinder haben wollte. Zugleich war ihr bewusst, dass das einen Einfluss auf ihre Karriere haben würde, schildert Schult im neuen Podcast. Sie nahm es sportlich: "Es macht halt auch Spaß, gegen Widerstände anzukämpfen."

Familie und Beruf müssen zu vereinbaren sein, die Botschaft der ehemaligen Nationaltorhüterin ist inzwischen auch beim Deutschen Fußball-Bund angekommen. Nicht zuletzt dank der Initiative von Almuth Schult hat sich die Situation für spielende Mütter in der Bundesliga verbessert.

Podcast soll Mut machen und inspirieren

Im Podcast kommen Frauen zu Wort, die den Sport prägen und verändern. Moderiert wird er von Freddie Schürheck (1LIVE) und Sportschau-Reporterin Kerstin von Kalckreuth.

"Sportschau F"-Gastgeberin Freddie Schürheck faszinieren besonders die Geschichten hinter den Erfolgen der Sportlerinnen. "Wir lachen gemeinsam über lustige Anekdoten, freuen uns über Siege und sprechen aber auch ganz offen über Ängste, Selbstzweifel und Herausforderungen, denen sich die Frauen in ihrer Karriere stellen." "Ich liebe diesen Podcast, weil er Frauen eine im Sportjournalismus immer noch zu seltene Bühne gibt", so Kerstin von Kalckreuth. "Und zwar nicht nur den populären, sondern allen Frauen, die etwas zu erzählen und zu geben haben."

Die ersten fünf Folgen von "Sportschau F – Inspirierende Frauen aus dem Sport" erscheinen zum Weltfrauentag am 8. März 2025 in der ARD-Audiothek, im Radio bei WDR 5, auf sportschau.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ab dem 16. März 2025 gibt es dann alle zwei Wochen jeweils eine neue Folge.