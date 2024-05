Millionendefizit Vorstand der Reiterlichen Vereinigung nicht entlastet Stand: 07.05.2024 16:51 Uhr

Die wirtschaftliche und personelle Krise in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN hält an. Im Rahmen der zweitägigen Mitgliederversammlung in Dresden wurde dem Präsidium um Hans-Joachim Erbel und dem geschäftsführenden Vorstand um Generalsekretär Soenke Lauterbach die Entlastung verweigert.

In acht Wochen wird das Thema bei einer außerordentlichen Sitzung erneut auf den Tisch kommen, bis dahin soll eine unabhängige gutachterliche Prüfung Klarheit schaffen.

Knapp eine Million Euro Defizit

Nach der von Präsident Erbel in einem Interview vor Wochenfrist öffentlich gemachten Trennung vom bisherigen Finanzchef René Straten steckt die größte Pferdesportvereinigung der Welt in einem bisher nie erlebten Dilemma. Es geht um ein finanzielles Defizit von 976.000 Euro, doch persönliche Konsequenzen schlossen Erbel und Lauterbach am Dienstag (07.05.2024) aus. "Ich sehe mich in der Pflicht, das Ruder rumzureißen, anstatt jetzt den Schwanz einzuziehen" , sagte Erbel, und Lauterbach sprach von der "großen Aufgabe, die FN wieder auf Kurs zu bringen und Vertrauen zurückzugewinnen" .

Straten wehrt sich gegen Kritik: "Niemand hat mir zugehört"

Der geschasste Straten, so der Vorwurf, habe es während seiner Amtszeit versäumt, rechtzeitig auf den drohenden finanziellen Niedergang hinzuweisen, das behauptete auch Präsidiumsmitglied und Finanzkurator Gerhard Ziegler. Seine Zusammenarbeit mit Straten sei "eigentlich immer sehr, sehr gut" gewesen, "umso größer ist jetzt meine tiefe persönliche Enttäuschung".

Straten selbst stellt die Situation ganz anders dar. Er habe in "so vielen Gremien und Sitzungen seit Ende 2021 immer wieder auf die finanziellen Missstände hingewiesen" , sagte er. "Schlaflose Nächte" habe er deswegen gehabt, "leider hat mir niemand zugehört". Erbel wies am Dienstag mit Nachdruck darauf hin, dass man trotz aller Widersprüche an einer außergerichtlichen Einigung sehr interessiert sei: "Das weiß Herr Straten auch."