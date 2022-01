Pferdesport

Unerlaubte Trainingsmethoden? Schwere Vorwürfe gegen Springreiter Ludger Beerbaum

Für viele ist Springreiter Ludger Beerbaum Vorbild und Idol. Jetzt wird der Vorwurf gegen ihn erhoben, an seinem Stall würden unerlaubte Trainingsmethoden angewendet. Der Sender RTL zeigte am Dienstag (11.01.2022) Videoaufnahmen, die eine Insiderin dem Sender zugespielt haben soll. Darauf ist in vier Sequenzen zu sehen, wie ein Reiter auf der Anlage von Beerbaum über ein Hindernis springt, während ein Mitarbeiter mit einer Stange gegen die Vorderbeine des Pferdes schlägt.