Rasante Entwicklung: Jessica von Bredow-Werndl und Dalera

Von Bredow-Werndl ist ehrgeizig und hat hart für ihren Erfolg gearbeitet. Ihr Kindheitsidol: Isabell Werth. Fünf Jahre lang hat sie bei ihr auch trainiert. In einer schwierigen Phase, betont von Bredow-Werndl immer wieder, habe Isabell sie wieder auf Kurs gebracht. " Gott sei Dank hat sie richtig was gelernt ", lacht Werth und kontert gewohnt charmant.

Was in diesem Jahr folgt, ist fast schon abzusehen gewesen. Seit 2018 haben sich von Bredow-Werndl und ihre Trakehner-Stute Dalera von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert. Bei den deutschen Meisterschaften in Balve Anfang Juni wird mir endgültig klar, dass die beiden jetzt auf die Überholspur gewechselt sind.

Hochleistungssportlerin und Mutter

Sie holen sich erst den Titel im Grand Prix Special und dann mit einer beeindruckenden Vorstellung auch den Titel in der Kür. In Balve konnte ich die Bayerin nicht nur als herausragende Sportlerin beobachten, sondern auch als Familienmenschen. Kurz vor der Siegerehrung hebt sie abseits des Rummels ihren Sohn in den Sattel von Dalera.

Der kleine Moritz und die Mama genießen diesen innigen Moment sichtlich. " Das ist für mich ein wahnsinnig schöner Moment. Weil ich dann meine beiden großen Lieben vereinen kann. Den Sport und Mama sein ", sagt sie hinterher zu mir im Interview.

Am 28. Juli sitzt der kleine Moritz mit der Oma und dem Rest der Familie zu Hause auf dem Hof in Aubenhausen. Und schaut zu, wie seine Mama unter dem Nachthimmel von Tokio reitet wie vom anderen Stern. Es ist so unglaublich schade, dass im olympischen Reitstadion wegen Corona keine Zuschauer dabei sind.

Gold mit der Mannschaft und im Einzel

Das Einzelfinale würde sie von den Sitzen reißen, so wie mich vom Reporterstuhl. Schon gestern ist es atemberaubend gewesen, als Jessica von Bredow-Werndl im Mannschaftsfinale die Gold-Medaille mit einer beeindruckenden Souveränität nach Hause geritten hat.

Heute ist ihre Kür zu Musik aus dem Hollywood-Blockbuster "La La Land" ist ein Kunstwerk. Jessica von Bredow-Werndl und Dalera tanzen so harmonisch und leichtfüßig durchs Dressur-Viereck, dass am Ende eine Wertung von 91,732 Prozent steht. Erst einmal hat es bei olympischen Spielen ein besseres Ergebnis gegeben.