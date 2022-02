Pferdesport

Global Champions Tour auf 17 Turniere ausgebaut

Stand: 18.02.2022, 13:37 Uhr

Die Global Champions Tour ist noch einmal erweitert worden und umfasst in diesem Jahr insgesamt 17 Reitturniere. Das gaben die Veranstalter der weltweit am höchsten dotierten Serie für Springreiter bekannt. Erste Station ist am ersten März-Wochenende in Doha.