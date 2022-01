Beerbaum will rechtliche Schritte gegen Vorwürfe einleiten

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Ski Alpin - Lena Dürr beim Slalom in Schladming auf Platz 3 / Snowboard - Ramona Hofmeister Zweite im Parallel-Slalom in Bad Gastein / Fußball - Titelverteidiger Algerien startet mit 0:0 gegen Sierra Leone in den Afrika-Cup / Fußball - Gladbach holt Marvin Friedrich von Union / Volleyball - Bundesliga der Männer bricht Hauptrunde ab / Eishockey - Nürnberg besiegt Straubing in DEL 4:3 / Basketball - Bayern besiegt Kaunas in Euroleague 74:65. | audio