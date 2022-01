Annika Schleu: "So möchte ich nicht aufhören"

Sportschau. . 02:40 Min. . Verfügbar bis 20.01.2023. Das Erste.

Bei den Olympischen Spielen ist Annika Schleu wegen eines umstrittenen Umgangs mit ihren Pferd in die Kritik geraten. Ihre Karriere will sie jedoch so nicht beenden - Schleu bereitet sich auf Olympia 2024 vor.