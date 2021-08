Paralympics 2021 - Deutsche Goalballer wollen Gold

Am Dienstag, den 24. August 2021, starten die Paralympics. In insgesamt 22 Disziplinen geht es für die Parasportler um Medaillen. Eine dieser 22 Disziplinen ist Goalball, in der Deutschland zu den Topfavoriten zählt.