Lucas Sklorz über seine Rückennummer und Olaf Scholz

Sportschau. . 00:23 Min. . Verfügbar bis 24.11.2022. Das Erste.

Lucas Sklorz ist ehrenamtlich in der Lokalpolitik für die SPD aktiv. In Anlehnung an den Wahlsieg von Olaf Scholz überlegt er seine Rückennummer anzupassen.