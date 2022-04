Die sehbehinderte Schwimmerin kam am Donnerstagabend (31.03.2022) in Berlin auf ihrer Paradestrecke 100 m Brust in 1:18,54 Minuten in der nationalen Wertung auf Rang zwei. Für die 28-Jährige war es 212 Tage nach ihrem Triumph von Tokio und der Diagnose Gehirntumor der erste Wettkampf.

Semechin nach Chemotherapie: "Ergebnisse besser als erwartet"

" Meine Ergebnisse sind besser als erwartet ", schrieb Semechin bei Instagram. Im Vorlauf schwamm die Berlinerin sogar 1:16,84 Minuten und blieb damit lediglich drei Sekunden über ihrer Siegerzeit von Japan. Trotz starker internationaler Konkurrenz qualifizierte sie sich damit sogar für das A-Finale, in dem sie hinter Verena Schott klassenübergreifend zweitbeste Deutsche wurde.

Im vergangenen Oktober war bei Semechin (gebürtige Krawzow) ein Gehirntumor festgestellt worden, Anfang November überstand sie die schwere Operation gut. Am Jahresende begann ihre langwierige Chemotherapie, erst am vergangenen Sonntag endete der zweite Zyklus. " Ich möchte nicht, dass der Krebs meinen Alltag bestimmt. Ich möchte selber der Boss über mein Leben sein ", hatte Semechin im SID-Gespräch gesagt.

Ziel WM im Juni auf Madeira

Ihr großes Ziel ist ein Start bei der WM auf Madeira vom 12. bis 18. Juni, der Wettkampf in ihrer Heimatstadt Berlin sollte dafür ein Testlauf sein.

